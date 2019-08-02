Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди

Она отметила, что не планировала распространять информацию о разговоре с родственником.

Об этом стало известно 2 августа. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова племянницы экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктории Скрипаль. Женщина заявила, что дядя звонил ей 26 июня – дело в том, что у Сергея и Юлии в июне были дни рождения. Разговор длился не более пяти минут – племянница Скрипаля предположила, что именно столько ему разрешают говорить с родными.

«В этот раз он сказал, что не намерен возвращаться в Россию»,

— сказала Скрипаль.

Она также выразила непонимание, почему Сергей Скрипаль не позвонил им на день рождения матери – она очень расстроилась из-за этого.

Напоминаем, что с Сергеем и его дочерью Юлией приключилась странная история. В Солсбери в марте 2018 года их пытались отравить – в покушении обвиняют Россию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что США принимает второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей.