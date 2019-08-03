Ольга Бузова сфотографировалась на фоне Петербурга в откровенной пижаме

Певица приехала в Северную столицу, чтобы выступить перед поклонниками.

Фотография появилась в Instagram-аккаунте сегодня утром, 3 августа. Ольга Бузова выложила снимок, на котором она стоит на балконе в сексуальной пижаме, еле-еле прикрывающей тело певицы. Позади нее виднеются красоты Санкт-Петербурга. Звезда под фото пожелала всем свои фолловерам доброго утра.

Несмотря на то, что снимок набрал много «лайков», нашлись и те, кто обвинил Ольгу Бузову в использовании «фотошопа» – они пишут, что певица нарочно сделала свою пятую точку более привлекательной, чем есть на самом деле. Впрочем, певице не привыкать к критике в свой адрес.

Напоминаем, что Ольга Бузова родилась и росла в Санкт-Петербурге. Ее семья до сих пор продолжает жить в Северной столице – каждый раз певица встречается со своей мамой и подругами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ольга Бузова заверила, что молится по ночам за Россию.