Рэпер Мот не видит разницы между Монако и Крымом

Рэпер Мот не видит разницы между Монако и Крымом
Фото: https://www.instagram.com/mmott23/

Артист считает, что российский полуостров хорош своей погодой, атмосферой и музыкой.

Об этом стало известно 3 августа. Обо всем российский музыкант Мот рассказал журналистам, передают РИА Новости. Артист выступал в Крыму и поделился своими впечатления – он заявил, что недавно был в Монте-Карло и не считает, что полуостров ему сильно уступает. Напротив, в Крыму Моту очень понравилось. Он отметил, что однажды, возможно, снимет клип на полуострове, потому что ему понравились пейзажи.

Напоминаем, что сейчас в Крыму прошел фестиваль ZBFest. На нем выступили Сергей Шнуров, Диана Арбенина, Дана Соколова и Мот. Мероприятие пользуется популярностью – в 2018 году его посетили 25 тысяч человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Крыму прокомментировали просьбу украинцев вернуть поезда на полуостров. Первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс отнесся к новости положительно.

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