Владелец эвакуированного авто угнал полицейскую машину

В Петербурге арестован мужчина, который обидел инспектора ДПС, поставившего перед этим его машину на штрафстоянку.

Следственный отдел по Центральному району расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) в отношении 35-летнего мужчины, который дожидается решения своей участи в СИЗО.

По данным следствия, утром в пятницу, 2 августа, у дома №7 по ул. Красного Текстильщика инспектор дорожно-патрульной службы составил административный протокол за неправильную парковку. Автомобиль-нарушитель при этом был эвакуирован. Когда владелец машины узнал об этом, то был сильно возмущен. Инспектор ДПС пытался призвать его к порядку, однако автомобилист с силой оттолкнул инспектора, запрыгнул в полицейскую машину и уехал. Однако уехал недалеко: служебный автомобиль с обвиняемым за рулем задержали сотрудники ОГИБДД УМВД России по Центральному району возле дома №76 по Синопской набережной.

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