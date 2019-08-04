Путин выразил соболезнования Трампу из-за стрельбы

Президент России Владимир Путин отправил главе Соединенных Штатов Америки Домнальду Трампу телеграмму.

Российский лидер направил к Дональду Трампу сообщение, в котором выразил соболезнования относительно трагических инцидентов со стрельбой в городе Дейтон, штат Огайо, и городе Эль-Пасо в штате Техас. Данная информация была опубликована на сайте Кремля.

В субботу, 3 августа, в магазине Walmart 21-летний мужчина открыл стрельбу в городе Эль-Пасо. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника. В результате трагедии погибло 20 человек, ещё 26 человек получили ранения.

В ночь на воскресенье, 4 августа, случилось похожее преступление, в котором погибло не менее 9 человек и 26 получили ранения. Полицеские задержали преступника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в США второй массовый расстрел за сутки: в Огайо убиты 9 человек.