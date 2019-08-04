Медики рассказали об опасности неправильных кроссовок

Медики рассказали об опасности неправильных кроссовок
Кроссовки лучше всего выбирать вечером. Фото: Pixabay

Специалисты рассказали о том, что «неправильная» спортивная обувь может навредить человеку.

Ортопед Кристина Роу-Бауэр сообщила, что при выборе неподходящих кроссовок у человека могут появиться неприятные ощущения в ногах в области пятки и пальцев.

Однако она отметила, что неудобные кроссовки могут, к тому же, спровоцировать воспаление, которое поражает связку. Такое заболевание называется фасциит, пишет издание «Мир24».

Медики рекомендуют консультироваться с врачами для выбора спортивной обуви, учитывать индивидуальные особенности строения стопы.

Роу-Бауэр подчеркнула, что лучше всего выбирать обувь в вечернее время, так как к концу дня человеческая нога немного увеличивается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые доказали, что употребление рыбы снижает риск появления рака.

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