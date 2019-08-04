Эксперты рассказали о 7 худших вариантов ночного перекуса

Лучше не есть на ночь. Фото: Pixabay

Лучше не есть на ночь. Фото: Pixabay

Специалисты рассказали о семи самых худших вариантов еды, которую возможно съесть в позднее время суток.

В первую очередь не рекомендуется есть на ночь жареную пищу, так как такие блюда зачастую готовятся на горячем жиру, являются белковыми или содержат много крахмала. Например, яйца и мясо, пожаренные на масле, являются канцерогенами.

Также не стоит есть молочную кашу из-за сахара. Если хочется сладкого, то лучше съесть апельсин, мандарин или киви. Не лучшей идеей будет есть острую пищу, потому что она может спровоцировать проблемы с ЖКТ.

Шоколад и яблоки также не стоит есть на ночь. Последние из-за нагрузки на поджелудочную железу. Бобовые продукты и мясо также не годятся в качестве ночного перекуса. Мясо вообще лучше всего есть не позднее 20:00.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые доказали, что употребление рыбы снижает риск появления рака.