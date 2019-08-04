В Госдуме считают, что 15 млн россиян могут остаться без работы

Совсем скоро некоторые должности станут невостребованными.

Об этом стало известно сегодня, 4 августа. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Он рассказал, что без работы могут остаться продавцы, охранники и водители. Таковых в стране проживает около 15 миллионов человек.

Дело в том, считает Шеин, что в будущем обслуживающий персонал никому не будет нужен. Напротив, работа станет для человека не необходимостью, а возможностью реализовать себя.

При этом мнения специалистов рознятся – некоторые уверены, что человечество перестанет нуждаться в юристах, бухгалтерах и кадровом персонале.

По данным компании HeadHunter, сейчас наиболее востребованными являются профессии токаря, слесаря, техника на заводе и ИТ-специалиста.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что работающим пенсионерам будут пересчитывать пенсии.