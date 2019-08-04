Эксперты перечислили ошибки, из-за которых могут не пустить в самолет

Пассажирам стоит быть внимательнее, заполняя проездные документы.

Об этом стало известно сегодня, 4 августа. Обо всем сообщают эксперты сервиса Туту.ру. Одной из самых частых ошибок является указание неправильного направления полета – человеку, например, нужно вылететь из Петербурга в Москву, а билет он покупает из Москвы до Петербурга.

Пассажиры также довольно часто путают месяц вылета – они могут указать не июнь, а июль из-за созвучности названий. Важно перепроверять написание имени и фамилии – даже одна ошибка может аннулировать ваш билет.

Люди иногда набирают свои данные на английской раскладке и их русские имена выглядят как набор букв.

А вот ошибка в номере паспорта не всегда критична – правда, за исправления в некоторых авиакомпаниях просят доплатить. При оформлении билета стоит указать верные контактные данные, чтобы с вами могли связаться – иначе билет тоже аннулируют.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что самолет из Краснодара экстренно приземлился в Самаре из-за неисправности двигателя.