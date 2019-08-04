SSJ-100 экстренно посадили по пути в Сочи

На борту произошла разгерметизация, пилоты приняли решение приземлиться.

Все случилось сегодня, 4 августа. Обо всем сообщают РИА Новости. Самолет авиакомпании «Азимут» летел над Минеральными Водами, когда произошла экстренная ситуация. Лайнер пришлось посадить из-за разгерметизации салона. Воздушное судно должно было приземлиться только в Сочи. Известно, что на борту находились 81 пассажир, никто из них не пострадал. Пока что специалисты не готовы назвать причину разгерметизации. За людьми, ожидающими в Минеральных Водах, уже вылетел резервный самолет, чтобы им не пришлось ночевать в аэропорту.

Напоминаем, что с самолетами SSJ-100 довольно часто происходят различные казусы, за которыми с замиранием сердца наблюдает вся страна. Самый страшный случился в Шереметьево – борт взлетел и через пару мгновений приземлился, загоревшись.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в “Аэрофлоте” заявили, что экипаж SSJ-100 следовал инструкциям.