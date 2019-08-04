Боярская поразила поклонников новой короткой стрижкой

На фотографии у девушки светлые волосы, что впечатлило фолловеров.

Снимок появился в Instagram-аккаунте актрисы Елизаветы Боярской. На черно-белом фото у петербурженки короткие светлые волосы. Сначала поклонники решили, что Боярская решилась на кардинальную смену имиджа, но не тут-то было – оказалось, она лишь примерила парик.

Люди в комментариях к посту отметили, что такой образ очень идет актрисе. Они рассыпались в комплиментах, так что, возможно, после такой реакции девушка перестанет бояться отрезать длинные волосы.

«Классный образ! И хотя очень необычно вас видеть такой, но мне кажется, попадание на все 100%»,

— пишет один из пользователей соцсети.

К слову, пару месяцев назад Боярская уже выкладывала фото с каре, но с темным. На тот снимок люди также откликнулись восторженно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Елизавета Боярская поделилась секретами красоты. Она рассказала, что ее кожа чувствительная и требует бережного ухода.