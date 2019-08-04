Бузову обвинили в подражании Джей Ло

Певица сходила на московский концерт и осталась под большим впечатлением, а пользователи тем временем пишут негативные комментарии.

Обо всем звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте. Несмотря на плотный график, Ольга Бузова нашла время на развлекательное мероприятие и отправилась на концерт своей любимой Дженнифер Лопес. Певица и телеведущая назвала коллегу «ведьмой», а атмосферу на концерте «красивой, сексуальной, невероятной». В целом, выступление Бузовой понравилось – на фотографиях она улыбается на фоне сцены. В сториз звезда поделилась некоторыми фрагментами концерта – вся страна могла не ходить на Джей Ло, ведь все есть на странице Бузовой.

Не все разделили радость певицы – некоторые решили, что это отличный повод напомнить ей, что она не такая уж талантливая.

«Оля, влияние Джей Ло мы наблюдаем в ваших клипах, костюмах, внешнем виде. Когда есть оригинал, подделка уже не так интересна»,

— пишет одна из пользовательниц. С ней согласились почти 200 человек, поставившие «лайк» комментарию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ольга Бузова сфотографировалась на фоне Петербурга в откровенной пижаме.