Румынского министра уволили из-за обвинений в адрес изнасилованной девочки

Румынского министра уволили из-за обвинений в адрес изнасилованной девочки
Фото: Baltphoto

Политик заявила, что девочку учили не садиться к незнакомым людям в машину, так зачем она тогда села?

Об этом стало известно 4 августа. Новостью поделился премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ в своем Facebook. Она отметила, что ее коллегу решили уволить после слов об изнасилованном подростке.

Все случилось в конце июля текущего года. 15-летняя девочка из села в машину к незнакомцу, так как тот обещал ее довезти до соседнего населенного пункта. Оказалось, это было похищение – мужчина жестоко избивал подростка, а также изнасиловал ее. Перед своей смертью девочка три раза звонила в службу спасения, но увы – спецслужбы нашли ее уже мертвой.

Комментируя инцидент, глава Минобразования удивилась, что девочка поехала с мужчиной, хотя ее «учили не садиться в машины с незнакомцами». Общественность и власти осудили женщину, заявив, что она не понимает, как именно ведомство должно защищать детей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти отец насиловал свою 13-летнюю дочь на протяжении трех месяцев.

изнасилование румыния
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые рассказали, как уберечь себя от рака кишечника
Моделью Victoria’s Secret стал трансгендер
Румынского министра уволили из-за обвинений в адрес изнасилованной девочки
Эксперты заявили, что средняя зарплата россиян выросла в 20 раз
Группа «Аквариум» собрали почти 2 млн на новый альбом
Зацепер стал причиной пожара в «Сапсане», следовавшего из Петербурга
Западные СМИ обвинили болельщиков «Зенита» в расизме из-за ...
Бузову обвинили в подражании Джей Ло