Румынского министра уволили из-за обвинений в адрес изнасилованной девочки

Политик заявила, что девочку учили не садиться к незнакомым людям в машину, так зачем она тогда села?

Об этом стало известно 4 августа. Новостью поделился премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ в своем Facebook. Она отметила, что ее коллегу решили уволить после слов об изнасилованном подростке.

Все случилось в конце июля текущего года. 15-летняя девочка из села в машину к незнакомцу, так как тот обещал ее довезти до соседнего населенного пункта. Оказалось, это было похищение – мужчина жестоко избивал подростка, а также изнасиловал ее. Перед своей смертью девочка три раза звонила в службу спасения, но увы – спецслужбы нашли ее уже мертвой.

Комментируя инцидент, глава Минобразования удивилась, что девочка поехала с мужчиной, хотя ее «учили не садиться в машины с незнакомцами». Общественность и власти осудили женщину, заявив, что она не понимает, как именно ведомство должно защищать детей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти отец насиловал свою 13-летнюю дочь на протяжении трех месяцев.