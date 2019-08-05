Медики рассказали, как лучше не нужно лечиться в домашних условиях

Медики рассказали, как лучше не нужно лечиться в домашних условиях
Фото: Pixabay

Порой россияне доверяют народной медицине больше, чем современной. Это может не только не помочь, но и навредить.

В Санкт-Петербурге выдалось прохладное лето, так что не удивительно и заболеть. Порой люди прибегают в первую очередь ко всем известным бабушкиным методам лечения. Медики считают, что порой в них нет ничего плохо, но есть способы, о которых лучше забыть.

Для начала эксперты просят не использовать лимонный сок для отбеливания зубов. Кислота, скорее всего, истончит эмаль, сделает ее чувствительной. Это может привести к кариесу.

При ожогах врачи не рекомендуют наносить сливочное масло – оно способно уменьшить боль, но может спровоцировать развитие инфекций. Лучше всего сразу же окунуть руку в ледяную воду.

Медики также просят не использовать восковые свечи для очистки ушей – они могут привести к потере слуха. Эксперты напомнили, что в сере нет ничего плохого – она увлажняет и защищает ухо.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что медики рассказали об опасности неправильных кроссовок.

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