МЧС предупреждает жителей Ленобласти о высокой пожароопасности

Ни в коем случае нельзя разводить огонь на лесосеках, в хвойных молодняках, вблизи стогов сена и на торфяниках. Фото: pixabay

Ни в коем случае нельзя разводить огонь на лесосеках, в хвойных молодняках, вблизи стогов сена и на торфяниках. Фото: pixabay

В начале недели, 5 и 6 августа, в Ленобласти увеличится риск возникновения лесных пожаров.

Так, по данным ГУ МЧС России по региону, в эти дни повышенная пожароопасность ожидается в Выборгском, Кингисеппском, Гатчинском и Лужском районах. Ведомство предупреждает о третьем классе пожароопасности в этих районах, кроме Выборгского — там прогнозируют четвертый класс.

Спасатели напоминают, что в ветреную погоду довольно опасно разводить костры, а лучше и вовсе отказаться от этой затеи. В том случае, если без костра не обойтись, надо помнить, что ни в коем случае нельзя разводить огонь на лесосеках, в хвойных молодняках, вблизи стогов сена и на торфяниках. А в сухую и жаркую погоду эксперты советуют полностью отказаться от разведения костра.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что NASA: Россия занимает первое место на планете по количеству пожаров. Пострадавшая от огня территория в Сибири почти сравнялась с площадью американского штата Массачусетс.