Финское консульство прокомментировало ужесточение визовых правил

В ведомстве допускают, что в связи с ужесточением правил, возможно уменьшение турпотока. Фото: pixabay

В ведомстве допускают, что в связи с ужесточением правил, возможно уменьшение турпотока. Фото: pixabay

Генеральное консульство Финляндии дало комментарий относительно ужесточения правил получения визы.

В консульстве отметили, что результаты новых ужесточенных правил при выдаче шенгенской визы будут понятны только в конце года. При этом нововведения должны были запустить раньше, но решили повременить до окончания лета, пока туристический сезон находится на высоте.

В ведомстве допускают, что в связи с ужесточением правил, возможно уменьшение турпотока, однако, оно будет наблюдаться до тех пор, пока люди не разберутся в новых правилах.

«К концу года мы увидим первые результаты и поймем, отпугнуло это наших потенциальных туристов или не отпугнуло», — заявили в консульстве.

При этом новые требования нельзя назвать «критичными» — если отсутствует один документ, то можно использовать другой, а план поездки можно расписать в свободной форме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новые требования для финских виз вызвали ажиотаж в центре на Марата.