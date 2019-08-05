В Петербурге собирают воду для бездомных

В течение всей недели с 5 по 11 августа петербуржцы могут помочь бездомным. Фото: pixabay

В течение всей недели с 5 по 11 августа петербуржцы могут помочь бездомным. Фото: pixabay

Неравнодушные жители Петербурга могут принести воду для нуждающихся в приют Ночлежки, находящейся на Боровой улице. Сбор воды будет проводиться с 5 по 11 августа.

В течение всей недели с 5 по 11 августа петербуржцы могут помочь бездомным в рамках акции «Как пить дать». Питьевую негазированную воду можно принести в пластиковой таре объемом 0,5 — 0,6 литров. Воду будут принимать ежедневно с 10 до 22 в приюте Ночлежки, который находится по адресу Боровая, 112Б, вход с улицы Расстанной, около дома 1. Об этом пишет Piter.tv.

Акция «Как пить дать» проводится ежегодно в Петербурге и Москве. В этом году ее раздадут бездомным на стоянках Ночного автобуса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге открылся приют для бездомных. Приют расположился в одноэтажном здании на проспекте Девятого января недалеко от станции метро «Обухово», где круглый год бездомные смоугт останавливаться с 20:00 до 8:00. В нем организовано 40 спальных мест.