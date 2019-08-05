Прокуратура Курортного района проверила магазины «Магнит»

Организации не в полной мере соблюдали требования законодательства по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения. Фото: pixabay

Организации не в полной мере соблюдали требования законодательства по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения. Фото: pixabay

Прокуратура проверила магазины «Магнит» на улицах Борисова и Токарева на предмет исполнения требований законодательства о соцзащите прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Установлено, что организации не в полной мере соблюдала требования законодательства по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения.

Так, на лестницах отсутствуют противоскользящие полосы на ступенях, также нет дополнительных разделительных поручней, стационарные пандусы не соответствуют требованиям, а входы не оборудованы тактильной информационной вывеской.

Также нарушения были выявлены в ООО «Дача», ООО «Компания Н16» и ООО «Шатер».

Прокуратура Курортного района внесла представления руководителям организаций и предъявила исковые заявления, которые сейчас находятся на рассмотрении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Гатчине три медцентра оказались недоступны для инвалидов. Три частные клиники Гатчинского района Ленобласти оказались не оборудованы пандусами и кнопками вызова персонала.