В Петербурге осудят женщину за разглашение охраняемой законом тайны

Бывшая сотрудница одного из банков в Петербурге обвиняется в разглашении сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, без согласия их владельца.

Следствие установило, что обвиняемая занимала должность в кредитной организации и являлась лицом, которому доверены коммерческая и банковская тайны клиентов. Оказалось, что банковская сотрудница неоднократно разглашала сведения, содержащие тайну, сообщает прокуратура Петербурга.

Злоумышленница предоставляла данные сведения заинтересованным лицам с помощью мессенджеров. Подобные действия причинили банку ущерб на общую сумму более 3,5 миллионов рублей.

В отношении злоумышленницы заведено уголовное дело и направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Женщина признала своб вину в совершении преступления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Центробанк выявил в Северной столице 27 «черных кредиторов».