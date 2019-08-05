Американские телекритики назвали лучшие сериалы года

Ассоциация телевизионных критиков США и Канады назвала победителей премии TCA Awards, которая присуждается за выдающиеся достижения области телевидения.

Главным призером церемонии стал британский»Дрянь» Тима Киркби и Гарри Брэдбира. Он получил награды «Сериал года» и «Лучший комедийный проект». Кроме того, актриса Фиби Уоллер-Бридж, сыгравшая главную роль в сериале, получила награду за лучшую актерскую игру в комедийном жанре. Об этом пишет издание Variety.

Лучшим мини-сериалом признан «Чернобыль» Крейна Мэзина. Сериал «Лучше звоните Солу» наградили званием главного драматического проекта.

Комедийный сериал «Жизни матрешки» получил четыре номинации и отмечен критиками как выдающаяся новинка.

Драматический сериал «Дедвуд» и его сценарист Дэвид Милч награждены за вклад в развитие телевидения.

Критики признали скандальный документальный фильм «Покидая Неверленд» лучшим новостным и информационным проектом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Netflix снимет игровой сериал на основе мультфильма Винкс.