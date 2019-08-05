В Ленобласти более 4,3 тысяч кандидатов выдвинулись на выборы

В муниципальных выборах в Ленобласти примут участие представители девяти партий.

Председатель избирательной комиссии региона Михаил Лебединский рассказал, что в этом году представители девяти партий, а также самовыдвиженцы примут участие в выборах в органы местного самоуправления. Лебединский добавил, что девять партий это «достаточно немало».

Речь идет о представителях из партий «Единая Россия» (2027 кандидатов), КПРФ (617), ЛДПР (372), «Справедливая Россия» (302), «Родина» (11), «Коммунисты России» (6), Партия роста (6), «Социальная защита» (5), «Пенсионеры за социальную справедливость» (4).

Председатель уточнил, что избирком зарегистрировал 92% кандидатов на муниципальные выборы: 76% — по партиям, 23,4% — самовыдвиженцы (1024 человека). В регистрации было отказано 422 кандидатам, а зарегистрировано 4374 кандидата.

Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы основные причины отказов ИКМО в регистрации кандидатов.