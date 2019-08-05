Илон Маск покоряет Twitter Елизаветой II и Телепузиками

Пользователи соцсети обвинили предпринимателя в неуважении к королеве Великобритании.

Илон Маск, американский предприниматель, заметил сходство между нарядами Елизаветы II и расцветкой Телепузиков, персонажей одноименного детского шоу. В своем Twitter лидер SpaceX разметил фотографию, где на фон из телепрограммы добавлены четыре королевы Великобритании.

Одним из самых оцененных ответов на твит Илона Маска стал комментарий пользователи Ребекки Джонсон: “здорово, но зачем”. Другой пользователь ответил на вопрос Ребекки “Почему нет?”, на что та отреагировала словом “справедливо”.

Пост уже собрал 126 тысяч отметок «мне нравится», 1,6 тысяч ответов и почти 16 тысяч «ретвитов».

При этом значительная часть пользователей Twitter обвинила Маска в неуважении к королеве. Маск не уточнил, сам ли он добавил фотографии Елизаветы II на фон в Photophop или за него это сделали коллеги или подчиненные — а это интересный вопрос.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Илон Маск хочет посадить беспилотник на Луну к 2021 году.