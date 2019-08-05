Раскрыта личность американского вампира-туберкулезника

Раскрыта личность американского вампира-туберкулезника
Мужчина умер в возрасте 55 лет. Фото: U.S. Air Force

Фермер Джон Барбер страдал от артрита — а после смерти его сердце сожгли.

Ученые изучили ДНК мужчины, останки которого нашли в Коннектикуте в 1990-ом году. Он умер в начале XIX века; предположительно, местные жители боялись, что мертвец встанет в виде вампира.

Тело найдено в необычной “позе”: череп и конечности, сложенные крестом, лежали на ребрах. Само захоронение обложили камнями, а на гробу медным гвоздем выбили надпись “JB 55”, передает Science Alert.

Загадочные символы оказались инициалами и возрастом смерти: мужчину звали Джон Барбер, фермер умер от туберкулеза в 55 лет – это выяснили по архивным данным и газетам. Исследователи нашли у него 200 лет спустя артрит и плохо сросшуюся ключицу.

Туберкулез считался болезнью, связанной с нечистой силой: погибших от него хоронили после специальных обрядов: голову отрубали, сердце сжигали, кости ломали.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что гангстера “Джонии Д” достанут из земли.

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