Икона Богородицы “Всех скорбящих радость” вернулась в неготовый храм

Уже 70 лет икона лежит в храме Святой Троицы “Кулич и Пасха”.

Икона Богородицы “Всех скорбящих радость” (с грошиками) возвратилась в храм ее имени на пр. Обуховской обороны. Уже 70 лет икона лежит в храме Святой Троицы “Кулич и Пасха”, но на престольный праздник ее привезли в строящийся Скорбященский храм, передает ТАСС.

Настоятель храма Богдан Полевой отслужил литургию, а после выразил надежду, что икона переедет к ним окончательно.

Икону записали в число чудотворных 131 год назад. Молния попала в часовню у Императорского стеклянного завода в 1888 году. Помещение сгорело, а икона уцелела и покрылась монетами пожертвований — “грошиками”. На месте возвели храм, но позже взорвали в годы СССР. Сейчас строительство уже 2 года ведут по архивам.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Турции заложили православный храм.