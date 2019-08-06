В Абхазии погиб российский турист после купания во время шторма

Турист из России купался во время четырехбалльного шторма в Гагре. Его обнаружили и доставили в больницу, где он скончался.
Днем ранее, 5 августа, около 16 часов, сотрудники МЧС вытащили из воды 35-летнего мужчину из Москвы. Как сообщает «ТАСС», турист купался в море, после чего уже в бессознательном состоянии сотрудники доставили его больницу.
В тот же день пропал в море местный житель 19 лет, которого в шторм накрыло волной и унесло в море. Молодого человека разыскивают спасатели с вертолетов. При таких погодных условиях выдвигаться в море на спасательных катерах практически невозможно.
Сотрудники МЧС продолжают поиски.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что нашлись байдарочки в Белом море. Поиски петербуржцев долгое время не начинали из-за погодных условий.