Байдарочники из Петербурга, пропавшие в Белом море, нашлись

Вертолет перевозит петербуржцев к Сумскому посаду, где они оставили машины.

Туристов из Северной столицы, пропавших в Белом море, нашли целыми и невредимыми. Группу эвакуируют на вертолете.

Байдарочников нашли на Кондострове, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС вечером 1 августа. Сейчас их перевозят в Сумской Посад, где они оставили свои машины. Туристам не потребовалась медицинская помощь.

Сумской Посад являлся пунктом отправления группы 24 июля. 10 человек не встали на учет в МЧС, но должны были выйти на связь 29 июля в понедельник. В составе группы есть как минимум один 15-летний подросток.

Поиски долгое время не могли начать из-за ветра и больших волн Белого моря — они достигали 2 м. К месту происшествия направили вертолет МИ-8.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что туристы пропали после шторма.