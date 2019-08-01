Байдарочники из Петербурга, пропавшие в Белом море, нашлись

Байдарочники из Петербурга, пропавшие в Белом море, нашлись
Высокие волны мешали начат поисковую операцию. Фото: pixabay.com

Вертолет перевозит петербуржцев к Сумскому посаду, где они оставили машины.

Туристов из Северной столицы, пропавших в Белом море, нашли целыми и невредимыми. Группу эвакуируют на вертолете.

Байдарочников нашли на Кондострове, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС вечером 1 августа. Сейчас их перевозят в Сумской Посад, где они оставили свои машины. Туристам не потребовалась медицинская помощь.

Сумской Посад являлся пунктом отправления группы 24 июля. 10 человек не встали на учет в МЧС, но должны были выйти на связь 29 июля в понедельник. В составе группы есть как минимум один 15-летний подросток.

Поиски долгое время не могли начать из-за ветра и больших волн Белого моря — они достигали 2 м. К месту происшествия направили вертолет МИ-8.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что туристы пропали после шторма.

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