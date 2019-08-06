ГИБДД провело соцопрос среди водителей

Согласно результатам социологического опроса, почти 50% водителей стараются соблюдать установленный скоростной режим. Другие не могут удержаться, чтобы не погонять на хорошей дороге в сухую погоду или загородом, другие утверждают, что являются любителями скорости.

Как сообщает Госавтоинспекция РФ, более 18% российских водителей способны нарушить ПДД. Более 15% респондентов считают допустимым на загородной трассе ехать выше разрешенной скорости.

Около 10% автолюбителей объясняют превышение режима своей спешкой, почти 6% признались, что не могут без быстрой езды. Не превышать скорость стараются около 50% опрошенных.

О лишении водительского удостоверения нарушителей заявило 28% водителей, 21% считают, что проблему можно решить менее гуманным способом – разъяснительными беседами. 20% людей считают, что любителей скорости не переучить.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водителям могут допустить увеличение скоростного режима до 130 км в час.