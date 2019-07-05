Автомобилистам могут разрешить ездить со скоростью 130 км/ч

В скором времени Росавтодор планирует заменить старый ГОСТ на новый. Фото: Pixabay

В скором времени Росавтодор планирует заменить старый ГОСТ на новый. Фото: Pixabay

В конце 2019-начале 2020 годов могут ввести ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах до 130 км/ч.

В скором времени Росавтодор планирует заменить старый ГОСТ на новый, который существенно увеличит разрешенную скорость сразу на 20 км/ч на автодорогах. Известно, что речь идет только об автомагистралях, где установят предел разрешенной скорости в 130 км/ч.

При этом, к автотрассам есть определенные требования для установления новой скорости: колейность должна быть не глубже 15 мм, на обочинах необходимо установить информационные табло, а на самих автотрассах должны быть оборудованы остановочные площадки.

Росавтодор считает, что увеличение скорости является шагом, отвечающим требованиям современной жизни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербургский депутат предложил ограничить скорость гироскутеров по тротуарам. Народный избранник направил в ГИБДД предложение, из которого следует, что «тротуарные гонщики» не смогут безнаказанно развивать скорость больше 15 км/ч на своих транспортных средствах.