Житель Пушкина взломал замок и вынес из квартиры 18 миллионов

У задержанного уже имеется судимость. Фото: pixabay.com

У задержанного уже имеется судимость. Фото: pixabay.com

Полиция Невского района Санкт-Петербурга разыскала подозреваемого в краже из квартиры юриста более 18 миллионов рублей.

Кража произошла 15 июля на проспекте Обуховской обороны в доме No195 в одной из квартир. Методом подбора ключей злоумышленнику удалось открыть дверь в квартиру. Оттуда он вынес ювелирные украшения и финансовые средства. Общая сумма ущерба составила 18 млн 640 тыс. рублей.

Как сообщает «Мойка78», в ходе следственных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был задержан 37-летний безработный житель Пушкина. У подозреваемого уже имеется судимость.

Возбуждено уголовное дело. У злоумышленника также были изъяты автомобиль, который использовался как преступный транспорт, 18 сотовых телефонов, различные банковские карты и украденная сумка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о краже мобильного телефона на рабочем месте.