Сбивший пешеходов в Ленобласти пытался скрыться бегством

Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция задержала подозреваемого в ДТП, в результате которого пострадали два человека.

В поселке Щеголово 5 августа мужчина 39 лет, предположительно, находясь под действием наркотических средств, управляя автомобилем «Рено Логан», совершил наезд на стоящих на газоне людей – 60-летнего мужчину и 4-летнего ребенка.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, после наезда нарушитель проехал еще 800 метров, после бросил автомобиль и попытался скрыться бегством. Убежать далеко мужчине не удалось, почти сразу его задержали сотрудники полиции.

Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о пьяном водителе, который попал в ДТП. В пьяном состоянии водитель совершил наезд на бордюр.