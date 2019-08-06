Почти все дома-долгострои в Петербурге планируется сдать до конца года

На сегодняшний день большая часть объектов почти готова к сдаче. Фото: pixabay

На сегодняшний день большая часть объектов почти готова к сдаче. Фото: pixabay

Правительство Петербурга планирует сдать почти все долгостроящиеся дома до конца 2019 года.

Во вторник, 6 августа, вице-губернатор Николай Линченко рассказал журналистам, что в начале текущего года в Петербурге было 15 проблемных ЖК, в которых всего 29 домов. На сегодняшний день большая часть объетов почти готова к сдаче.

Линченко отметил, что по таким долгостроям, как ЖК «Охта модерн» и «Новая Скандинавия», были заключены соглашения на продолжение строительства с надежными застройщиками — «Группой ЛСР» и «БФА Девелопмент».

«Так что, как и планировалось, в этом году почти все долгострои Петербурга будут сданы», — заявил Линченко.

Он также добавил, что ЖК «Трио» и «Вариант» не успевают достроить до конца года — их сдадут в 2020 году. Работы по достройке ЖК «Трио» ведутся активно, но шансов завершить их к концу года практически нет.

Чиновник рассказал, что квартиры в ЖК «Вариант» продавались по цене в полтора раза дешевле рыночной, при этом пострадавшие дольщики требуют не возврата денежных средств, а получения жилплощади. «По этому проекту у нас есть интересант, но нужно решить ряд юридических моментов», — сказал Линченко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что долгострой «Морская звезда» в Петербурге введен в эксплуатацию.