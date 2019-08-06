Женщина, размахивающая битой и разъезжающая по тротуарам в Приморском районе, наказана

Петербурженке предстоит выплатить штраф за административное правонарушение.

Все случилось еще в понедельник, 5 августа. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились историей в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди писали, что неизвестная дама на «Лексусе» ехала по тротуару на Комендантском проспекте. Когда ей сделали замечание, она не стала церемониться и выбежала из автомобиля с битой, заявив, что имеет право ехать по тротуару, так как «перерыто». Очевидец объяснил ей, что она не права, но водительница уже не слушала его и продолжила ехать по своим делам.

Инцидент не оставил равнодушными сотрудников ГИБДД, которые нашли петербурженку и составили в отношении нее протокол об административном правонарушении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что девушка с битой отстояла право проезда по тротуару Комендантского.