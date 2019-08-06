Архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» продолжает прием заявок

На второй открытый конкурс «Золотой Трезини» принято 50 проектов, прием заявок продолжается.

В этом году в конкурсе примут участие номинанты со всей страны — девелоперы и проектировщики, архитекторы и реставраторы, дизайнеры и декораторы, а также студенты архитектурных вузов и кафедр. А в номинации «Лучший архитектурный проект музея» принимаются и зарубежные заявки.

Сейчас в конкурсе представлены проекты из городов России, Абхазии и Латвии. Наиболее популярной номинацией считается «Лучший реализованный проект интерьера квартиры или частного дома», в которой 10 участников. Также среди номинантов востребованы следующие заявки: «Лучший проект общественного пространства», «Лучший студенческий проект общественного пространства» и «Лучший студенческий архитектурный проект».

Добавим, что архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини», который проводится ежегодно, назван в честь первого архитектора Петербурга — Доменико Трезини. Конкурс проводится с 2018 года при поддержке Генконсульства Швейцарии в Петербурге и Комитета по градостроительству и архитектуре. В жюри конкурса войдет потомок Доменико Трезини Лоренцо Трезини.

Награждение победителей второго конкурса состоится 27 ноября 2019 год в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. Лучшие проекты пополнят собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что архитекторы назвали лучший дом в мире.