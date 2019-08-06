Эксперты выяснили, откуда у россиян взялась привычка вставать в очередь на посадку в самолет

14% пассажиров сообщили, что хотят поскорее зайти в самолет и занять свое место, чтобы расслабиться. Фото: pixabay

14% пассажиров сообщили, что хотят поскорее зайти в самолет и занять свое место, чтобы расслабиться. Фото: pixabay

Опрос показал, что россияне встают в очередь перед посадкой на самолет из-за того, что им скучно и потому что хотят успеть занять место на багажной полке для ручной клади.

Согласно данным опроса сервиса по поиску билетов Aviasales, четверть опрошенных считает, что в очереди необходимо стоять ради очереди. PR-директор сервиса Янис Дзенис рассказал, что некоторые встают в очередь из-за скуки, а кто-то объясняет это «стадным инстинктом».

«Один путешественник поделился, что всегда летает с ручной кладью и ему комфортнее, когда чемодан лежит на полке над его креслом. Некоторые пассажиры переживают, что на полке не хватит места для их маленького рюкзака или куртки», — отметил Дзенис.

19% опрошенных боятся овербукинга и встают в очередь, чтобы гарантированно сесть в самолет. А 14% пассажиров сообщили, что хотят поскорее зайти в самолет и занять свое место, чтобы расслабиться.

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