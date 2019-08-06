Активная социальная жизнь помогает защититься от деменции

Специалисты установили, что активное социальное взаимодействие в среднем возрасте может существенно снизить риск развития деменции в старости.

Данные исследования были опубликованы на интернет-портале express.co.uk. В ходе эксперимента ученые провели опрос среди 10 тысяч государственных служащих, возраст которых был не менее 60 лет.

Оказалось, что добровольцы, которые каждый день общаются с родственниками и друзьями, примерно на 12% менее подвержены развитию старческой деменции.

Автором исследования выступил профессор Гилл Ливингстон. Он отметил, что общение с людьми развивает у человека «когнитивный резерв». Однако на данный момент не существует способа полностью обезопасить человека от развития слабоумия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые нашли решение проблемы дефицита пресной воды.