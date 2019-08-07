Проблемы с сердцем у водителя привели к летальному ДТП на Парнасе

Поздним вечером вторника, 6 августа, на территории микрорайона Парнас на улице Михаила Дудина случилось дорожно-транспортное происшествие.

Водителю автомобиля марки «Хёндай» резко стало плохо во время управления машиной. Из-за проблем с сердцем он не смог справиться с управлением транспортным средством и вышел на полосу встречного движения.

В результате произошло столкновение с двумя припаркованными иномарками. Об случившемся рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительной информации, у водителя отказало сердце. Он умер прямо за рулем ещё до приезда скорой помощи. По факту происшествия проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пенсионерка и ребенок угодили под колеса автомобиля на Политехнической.