Сестра Михаила Круга рассказала о приезде предполагаемого убийцы в дом

Круга застрелили 17 лет назад в возрасте 40 лет. Фото: pixabay.com

Круга застрелили 17 лет назад в возрасте 40 лет. Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы Твери устроили эксперимент в квартире шансонье.

Ольга Медведева, сестра шансонье Михаила Круга и директор фонда его наследия, рассказала о следственном эксперименте в квартире певца. В квартиру дома в Твери привезли неизвестного мужчину.

Медведева убрала квартиру, после чего туда на автозаке привезли человека, сообщает ТАСС. Возможно, полиция подозревает его в убийстве Круга, которое произошло в 2002 году — следственные органы и местная полиция пока не спешат с комментариями.

Михаила Круга (1962 — 2002) называют “королем русского шансона”. Самой известной песней является “Владимирский централ”. В ночь с 30 июня на 1 июля 17 лет назад на дом певца напали неизвестные: Круг получил два огнестрельных ранения и скончался в больнице.

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