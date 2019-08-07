Четверть детей в России живет в малоимущих семьях

В России более 20% детей живут за чертой бедности — в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума.

Это следует из исследования Росстата, данные которого приводит РБК. Уровень бедности среди несовершеннолетних в два раза превышает показатель бедности в целом по России. В 2017 году за чертой бедности проживали 19,4 млн россиян, что составляет 13,2% от всего населения страны, в 2018 году — 18,9 млн человек (12,9%). В 2015 году произошел резкий рост уровня детской бедности — до 27,4%, в 2014 году было 20,7%.

Особенно актуальна проблема бедности среди детей в сельской местности: по данным 2017 года, не менее 45% детей, проживающих в сельской местности, растут в малоимущих семьях. Наиболее высокий уровень детской бедность наблюдается в многодетных семьях. Согласно данным Росстата, 52,2% детей в подобных семьях живут за чертой бедности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за чертой бедности сейчас почти 21 млн россиян. Если в I квартале 2018 года их было 13,9% населения России, то в начале 2019 года уже 14,3%.