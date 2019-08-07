Четыре уроженца закавказья похитили 182 смартфона и сигареты в магазинах Ленобласти

Правоохранители задержали злоумышленников с поличным во время совершения, как оказалось, уже второго за ночь преступления.

По данным ГУ МВД России, 6 августа сотрудники правоохранительных органов задержали четырех участников организованной группы, которая специализировалась на кражах из сетевых магазинов и салонов сотовой связи в регионе. В состав группы входили четыре уроженца одной из закавказских стран в возрасте от 29 до 38 лет.

Как стало известно, в ночь на 6 августа они проникли в магазин сотовой связи в городе Сясьстрой и похитили 182 смартфона на общую сумму более 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Кража».

Кроме того, установлена их причастность к аналогичному преступлению. Оказалось, что в ту же ночь они проникли в супермаркет в селе Колчаново Волховского района Ленобласти и похитили табачную продукцию на несколько тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранители изъяли похищенное и средства взлома. Устанавливается их причастность к другим преступлениям в регионе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция задержала троих уроженцев Закавказья, подозреваемых в дерзком разбойном нападении.