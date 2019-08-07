До конца года в Мурино, Буграх и Новом Девяткино появятся новые школы и детсады

Всего до конца текущего года в эксплуатацию будет введено 15 детсадов и три школы. Фото: pixabay

Всего до конца текущего года в эксплуатацию будет введено 15 детсадов и три школы. Фото: pixabay

Всего во Всеволожском районе сдадут 15 детских садов и 3 школы.

Ленобласть обеспечит школами и детскими садами жителей Всеволожского района. Всего до конца текущего года в эксплуатацию будет введено 15 детсадов и три школы. Об этом сообщает пресс-служба Ленобласти.

Так, 1 сентября начнет свою работу детский сад на 210 мест в поселке Бугры и два дошкольных отделения по 100 мест каждое в городе Мурино. В период с ноября по декабрь в Буграх откроется еще один детсад на 190 мест, который сейчас достраивается.

В сентябре в рамках программы «Соцобъекты в обмен на налоги» планируется открыть детский сад во Всеволожске. В октябре детсады откроют в Мурино, в Новом Девяткино и в Кудрово. В скором времени детсад на 240 мест откроется в Сертолово.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Линченко осмотрел строящиеся школы и детский сад. Вице-губернатор Петербурга оценил ход работ в трех школах и будущем детском саду.