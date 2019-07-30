Линченко осмотрел строящиеся школы и детский сад

Два новых социальных объекта Петербурга заработают уже осенью.

Николай Линченко осмотрел стройки соцобъектов в четырех районах Санкт-Петербурга 30 июля. Вице-губернатор Петербурга оценил ход работ в трех школах и будущем детском саду.

Школа искусств в Ломоносове закончена на 97% и будет готова в августе — за объект на Ориенбаумском проспекте отвечает “ЛСР-строй”, сообщает Смольный 30 июля.

Детский сад на Пискаревском проспекте Петербурга хотят открыть осенью — сейчас “Строй-Мастер” заканчивает работу над инженерными сетями и благоустройством. Объект готов на 80%.

Школа на Нерчинской готова наполовину. Ее введут в эксплуатацию не раньше первого квартала 2020 года. “Стройинвест” продолжает работу над школой на Дальневосточном проспекте Петербурга — она готова лишь на 30% и должна открыться следующей осенью. Линченко во всех случаях призвал застройщиков бросить дополнительных рабочих на объекты.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов проверил ремонт Инженерного моста в Петербурга.