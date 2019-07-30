Беглов проверил ход работ по капитальному ремонту 1-го Инженерного моста

Беглов проверил ход работ по капитальному ремонту 1-го Инженерного моста
Последний капитальный ремонт моста проводился 65 лет назад. Фото: wikipedia.org

Врио губернатору Петербурга Александр Беглов и директор СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин проинспектировали работы по ремонту пролетов и декоративных элементов Первого Инженерного моста в Петербурге.

Беглову рассказали о будущих и текущих работах на переправе. Также ему представили первые результаты реставрации декоративных элементов моста, которые очистили, покрасили и покрыли позолотой в мастерских.

22 июня начались работы по ремонту моста, которые проводит ООО «Матис» по заказу «Мостотреста». Стоимость работ оценивается в 35,1 миллион рублей. Капитальный ремонт моста должен завершиться не позднее 15 октября текущего года.

Первый Инженерный мост соединяет Летний сад и Спасский остров через Мойку. Переправа признана объектом культурного наследия РФ. Все декоративные элементы моста восстановили по историческим рисункам. Последний капитальный ремонт моста проводился 65 лет назад.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за ремонта перекроют Литейный мост и Бухарестскую.

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