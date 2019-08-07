В одном из ресторанов Петербурга скончалась туристка из Китая

Скорее всего, смерть китаянки наступила по естественной причине.

Гражданка КНР была найдена мертвой во вторник вечером, 6 августа, в ресторане «Эклектика», который находится на проспекте Стачек, 158. Женщине скончалась в возрасте 64 лет. Правоохранители предполагают, что она умерла из-за проблем со здоровьем, однако на всякий случай была сделана опись заказанных блюд, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Предположительной причиной смерти называют инфаркт или инсульт. Полицейские и медики не обнаружили на теле туристки признаки насильственной смерти.

Китаянка приехала в Санкт-Петербург в составе группы по туристической визе на три дня. Сегодня она должна была вылететь из Пулково.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на улице Петербурга у гражданина Китая отобрали почти полмиллиона. В Выборгском районе Санкт-Петербурга злоумышленник отобрал у гражданина Китая большую сумму денег. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.