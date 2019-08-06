На улице Петербурга у гражданина Китая отобрали почти полмиллиона

В Выборгском районе Санкт-Петербурга злоумышленник отобрал у гражданина Китая большую сумму денег.

Днем ранее, 5 августа, в полицию около девяти часов вечера обратился 25-летний гражданин Китая. Мужчина рассказал, что 10 июня около 22:30 на Выборгской набережной у дома No43 неизвестный совершил на него нападение. Как сообщила «Мойка78», у гражданина выхватили сумку, где находились личные вещи, деньги и паспорт. Общий ущерб составил 497 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время полиция занимается розысками злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о воре на велосипеде. На улице Пионерстроя в Санкт-Петербурге подросток, будучи на двухколесном транспорте, выхватил у школьника мобильный телефон. После этого злоумышленник скрылся.