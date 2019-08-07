Погибшим на Парнасе водителем оказался тренер Валуева

У 63-летнего мастера спорта остановилось сердце вечером во вторник.

Вечером во вторник 6 августа в Парнасе произошло ДТП: машина Hyndai въехала в припаркованные автомобили на улице Михаила Дудина. Оказалось, что у водителя остановилось сердце.

Личность погибшего установили инспекторы ГИБДД Санкт-Петербурга 7 августа: им оказался Валерий Дербин, мастер спорта по борьбе и самбо. Он готовил бывшего боксера Николая Валуева и тренировал его сына. Факт кончины 63-летнего спортсмена подтвердил его сын Евгений Дербин. Страница пожилого спортсмена в социальной сети была заполнена фотографиями с своим бывшим подопечным.

Николай Валуев за свою спортивную карьеру провел 53 официальных боя и победил в 50 из них, проиграв лишь два поединка. Сейчас он является депутатом Госдумы. Сыну боксера Григорию исполнилось 17 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что наставник Валуева назвал виновных в смерти Дадашева.