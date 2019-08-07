Продюсер “Ласкового мая” отдохнул с матерью Бузовой в Петербурге

Андрей Разин заявил, что он, как и Бузова, не умеет петь.

Андрей Разин приехал в Санкт-Петербург и хорошо провел время в компании Ирины Бузовой — матери Ольги Бузовой. Продюсер “Ласкового мая” меняет мнение о певице и теледиве.

Разин объяснил в Instagram 7 августа, что раньше считал Бузову “бездарной певицей”, но признался, что он и сам не отличается выдающимися вокальными данными. Продюсер заявил, что у Бузовых прекрасная семья и заявил, что он и Ольга — лучшие вокалисты в истории.

Андрей Разин (род. 1962) начинал как администратор группы “Мираж”, но в 1988 году услышал “Ласковый май” и перевез коллектив из Оренбурга в Москву. Сейчас группа продолжает выступать, но уже без вокалиста Юрия Шатунова — Разин стоит за микрофоном.

Ранее Gazeta.SPb назвала размер дохода Бузовой от рекламы в Instagram.