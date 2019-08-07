На Комендантском откроется частная детская клиника «Основа»

На Комендантском откроется частная детская клиника &#171;Основа&#187;
Частная детская клиника откроется 20 августа на Комендантском проспекте. Фото: pixabay.com

Многопрофильная клиника «Основа» 20 августа откроет на Комендантском проспекте самую большую частную клинику для детей в Петербурге.

Общая площадь клиники «Основа Дети» — 1,2 тыс. м2. Проект, в который вложено 60 млн рублей, разделен на два этапа: в этом году откроется амбулатория 800 м2, которая сможет принимать 300 человек в день, а на следующий год — круглосуточный стационар на 20 коек, который строится при поддержке отдела соцзащиты Приморского района. Клиника «Основа Дети» будет предоставлять медицинскую помощь детям-колясочникам бесплатно (при наличии направления из отдела соцзащиты). В клинике, где будут вести прием более 50 детских специалистов, оборудованы раздельные входы, места ожидания и приема для заболевших и здоровых детей. Чтобы маленьким пациентам было комфортно, для них сделаны игровые зоны. Кроме того, в клинике будет действовать лекторий для их родителей.

На базе клиники откроется четыре специализированных центра: центр вакцинации и профилактики инфекций, центр эпилептологии и неврологических нарушений, центр детской ортопедии и травматологии, центр аллергологии и иммунологии. Кроме штатных специалистов клиника планирует привлекать приглашенных светил медицины.

С февраля 2017 года на Серебристом бульваре действует многопрофильная клиника «Основа» для взрослых, ежемесячно в нее обращается более 2 тыс. пациентов. В прошлом году клиника открыла собственную лабораторию. Подобный проект в связке многопрофильной клиники для взрослых и детей компания планирует открыть на юге города через 2,5 года.

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