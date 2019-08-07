Сорвана четверть закупок жизненно важных лекарств

Сорвана четверть закупок жизненно важных лекарств
Более четверти тендеров на госзакупки препаратов не состоялись. Фото: pixabay.com

В первом полугодии 2019 года число несостоявшихся госзакупок лекарств из списка жизненно важных почти удвоилось по сравнению с первым полугодием прошлого года.

По данным аналитической компании Headway, 60,8 тыс. аукционов на общую сумму 39,7 млрд рублей были сорваны, пишет «Ъ». Большая часть тендеров (55,6 тыс.) не состоялась из-за отсутствия заявок, в основном это касалось недорогих лекарств. За январь-июнь 2018 года было сорвано 31,8 тыс. закупок.

Причину эксперты видят в новой методике формирования максимальной цены, примененной Минздравом. Попытка выровнять закупочные цены привела к тому, что участвовать в тендерах производителям стало невыгодно.

Чаще всего срывались региональные тендеры, среди федеральных самая тяжелая ситуация сложилась с закупками ламивудина, который необходим для терапии ВИЧ. Организация «Пациентский контроль» опросила 11 компаний, производящих ламивудин, о причинах отказа участвовать в конкурсах. Выяснилось, что либо производители считали цену контракта слишком низкой, либо в лоте указывалось такое большое количество препарата, которого не было на складах у фармацевтических заводов и быстро произвести нужные объемы они не могли.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что аптеку на Васильевском оштрафовали на 200 тысяч за недостаток лекарств

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Сорвана четверть закупок жизненно важных лекарств
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