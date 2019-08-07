Дача Брежнева продана за 1,2 млрд рублей

Бывшая госдача «Глициния», на которой любил отдыхать генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, продали за 1,2 миллиарда рублей. Дача находится под Ялтой в Крыму.

О продаже госдачи сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра имущественных и земельных отношений республики Анны Анюхиной.

Планы по продаже бывшей госдачи начали обсуждать еще в начале весны на заседании Госсовета Крыма. Средства, вырученные от продажи «Глицинии», пополнят доходную часть бюджета республики.

«[Госдача] продана. За 1,2 млрд [рублей]. Пока юридическое лицо вам не могу сказать», — сообщила Анюхина.

По данным открытых источников, госдача «Глициния»была построена в 1955 году в поселке Нижняя Ореанда в республике Крым. На данный момент он существует как пансионат, на территории которого находится садово-парковый ансамбль площадью 27 га и личный пляж длиной в 700 метров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что большинство россиян ездят на дачу отдыхать. В телефонном исследовании принимали участие более 1,6 тысяч жителей России старше 18 лет.