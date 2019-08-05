Большинство россиян ездят на дачу отдыхать

В телефонном исследовании принимали участие более 1,6 тысяч жителей России старше 18 лет.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в прошлом месяце, 10 июля, провел социальный опрос для того, чтобы узнать предпочтения россиян в отдыхе.

Оказалось, что 62% респондентов предпочитают проводить выходные вдали от города. К тому же, дачники преимущественно едут за город не копать грядки, а просто развлекаться и отдыхать. Однако данный вид отдыха свойственен жителям крупных городов, например, Москвы и Санкт-Петербурга.

Примерно 20% опрошенных признались, что посещают дачу каждую неделю. Кроме того, 8% респондентов на время лета живут на даче постоянно. Более 70% дачников занимаются сельским хозяйством для собственного употребления. Ещё 30% активно занимаются украшением дачного домика.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что МЧС предупреждает жителей Ленобласти о высокой пожароопасности.